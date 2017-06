Duisburg (dpa) - Der MSV Duisburg muss nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga vorerst ohne Zlatko Janjic planen. Der Offensivspieler hat sich im ersten Saison-Testspiel am Sonntag gegen eine Duisburger Stadtauswahl (6:1) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt mehrere Monate aus. Das ergab eine medizinische Untersuchung am Montag. «Ich habe gleich nach der Diagnose mit ihm gesprochen und bin beeindruckt, wie er diese Verletzung annimmt und gleich schon wieder positiv in die Zukunft schaut», erklärte MSV-Trainer Ilja Gruew. Wann der 31 Jahre alte Janjic wieder ins Training einsteigen kann, blieb zunächst unklar.