Paderborn (dpa/lnw) - Mittelfeldspieler Sebastian Wimmer wechselt vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn zum West-Regionalligisten Viktoria Köln in die vierte Liga. Das gaben beide Clubs am Freitag bekannt. Der 24 Jahre alte Österreicher war im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg nach Paderborn gekommen. Er absolvierte 16 Drittligaspiele für den SC und stieg am Saisonende mit dem Club in die 2. Liga auf. 2013 wurde er österreichischer Meister mit Austria Wien.