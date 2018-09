Dresden (dpa) - Maik Walpurgis ist neuer Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden. Der 44-Jährige wurde als Nachfolger des am 22. August beurlaubten Uwe Neuhaus vorgestellt.

«Es ist ein fantastischer Club, ein sehr emotionaler Club mit tollen Fans und einer tollen Mannschaft», sagte Walpurgis. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, dieser gilt für die erste und zweite Liga.

Sportchef Ralf Minge betonte: «Wir haben uns nicht treiben lassen, Maik war der Kandidat, der als erstes in Dresden war und mit dem wir das erste Gespräch geführt haben. Es war sofort eine große Übereinstimmung in allen Punkten da. Er hat einfach die meisten Prozentpunkte gehabt und war am meisten an unserer Idealvorstellung dran.»

Walpurgis kann als Trainer unter anderem auf eine Erfahrung von 24 Erst- und 80 Drittliga-Partien zurückgreifen. Zuletzt trainierte er den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt, wurde dort aber im August 2017 nach einem negativen Saisonstart mit drei Niederlagen beurlaubt.

Am Nachmittag wird er zusammen mit seinen beiden neuen Co-Trainern Ovid Hajou und Massimiliano Porcello das erste Training beim Tabellen-14. leiten. Viel Zeit bleibt dem Trainergespann nicht, bereits am 14. September treten die Sachsen bei Jahn Regensburg an. Die Partie bildet den Auftakt in zwei harte englische Wochen mit fünf Spielen in 17 Tagen.