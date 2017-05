Stuttgart (dpa) - Trainer Hannes Wolf von Zweitliga-Spitzenreiter VfB Stuttgart hat sich gegen Gerüchte um einen Wechsel zurück zu Borussia Dortmund gewehrt. «Das ist kein Thema, nur weil das irgendjemand irgendwo geschrieben hat», sagte er.

Er werde sich auch nicht positionieren oder ins Gespräch bringen, indem er Dinge dementiere. «Ich gehe davon aus, dass ich nächstes Jahr hier bin», betonte Wolf.

Danach gefragt, ob er sich das auch langfristig vorstellen könne, antwortete der 36-Jährige: «Ja klar. Ich kann mir alles vorstellen. Aber das kann ich nicht absolut sicher formulieren, es weiß ja keiner, was in diesem Leben noch passiert.» Was man zu 100 Prozent verspreche, das müsse man auch halten können.

Als Nachfolger von Jos Luhukay steht Wolf beim VfB seit dem 7. Spieltag in der sportlichen Verantwortung und holte seither in 26 Zweitliga-Partien 16 Siege und sechs Remis bei vier Niederlagen. Vor dem 33. Spieltag ist Stuttgart Tabellenführer, bei einem Sieg gegen Hannover 96 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ist der Aufstieg perfekt.

Wegen der Spannungen zwischen Trainer Thomas Tuchel und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wurde zuletzt über eine Rückkehr von Wolf zu Borussia Dortmund spekuliert. Diesen Gerüchten widersprachen aber auch die VfB-Verantwortlichen in den letzten Tagen deutlich.