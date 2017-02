Düsseldorf (dpa) - Der VfB Stuttgart hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Beim 2:0 (0:0) über den 1. FC Kaiserslautern gelang dem Team von Trainer Hannes Wolf am Sonntag der fünfte Sieg in Serie.

Weil Verfolger Hannover 96 einen Tag zuvor nicht über ein 2:2 (1:2) gegen Arminia Bielefeld hinauskam, wuchs der Vorsprung der Schwaben auf fünf Punkte an. Dritter bleibt Union Berlin nach einem 2:0 (1:0) über den TSV München 1860. Doch auch das nur einen Punkt schlechtere Team von Eintracht Braunschweig wahrte mit dem 1:0 (0:0) beim SV Sandhausen seine Aufstiegschance.