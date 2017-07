Berlin (dpa) – Mittelfeldspieler Stephan Fürstner fällt beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin gut eine Woche vor Saisonstart vorerst aus.

Der 29-Jährige zog sich beim 3:0 im Testspiel bei Regionalligist Babelsberg 03 eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zu, wie die Köpenicker mitteilten. Damit wird Fürstner zum Abschluss der Vorbereitung in der Partie gegen die Queens Park Rangers fehlen. Union tritt zum Liga-Auftakt am 29. Juli bei Absteiger FC Ingolstadt an.