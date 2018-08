Düsseldorf (dpa) - Die Bundesligaabsteiger Hamburger SV und 1. FC Köln sind nach mehrheitlicher Auffassung der Zweitliga-Fußballtrainer die Favoriten auf den Aufstieg in die Erstklassigkeit. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die Mehrzahl der Coaches hält die Hanseaten und die Rheinländer deshalb für die ersten Kandidaten, weil beide Clubs sportlich und finanziell die besten Möglichkeiten haben, am Saisonende 2018/19 die Plätze eins und zwei zu belegen.

«Der 1. FC Köln und wir werden immer die Gejagten sein. Jedes unserer Spiele in der Zweiten Liga wird einen Pokalcharakter haben, weil jeder den Verein schlagen will, der so lange in der Bundesliga dabei gewesen ist», sagte HSV-Coach Christian Titz. Als weitere Aufstiegsaspiranten werden der FC Ingolstadt und Union Berlin häufiger genannt.

Die Aussagen von 18 Clubvertretern zu den Aufstiegsfavoriten der 2. Fußball-Bundesliga:

Christian Titz (Trainer Hamburger SV): «Der 1. FC Köln und wir werden immer die Gejagten sein. Jedes unserer Spiele in der Zweiten Liga wird einen Pokalcharakter haben, weil jeder den Verein schlagen will, der so lange in der Bundesliga dabei gewesen ist. Für meine junge Mannschaft heißt das: Wir müssen den Kampf annehmen und in den Spielen immer hundertprozentig am Anschlag sein.»

Markus Anfang (Trainer 1. FC Köln): «Grundsätzlich gebe ich keine Tipps ab, wer auf- und wer absteigt. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Absteiger aus der Bundesliga die Favoritenrolle inne haben. Dennoch erwarte ich wie im letzten Jahr eine enge und ausgeglichene Liga.»

Tim Walter (Trainer Holstein Kiel): «Der 1. FC Köln und der HSV werden den direkten Wiederaufstieg anstreben. Es ist doch klar, dass die Teams, die das meiste Geld haben, voraussichtlich auch die besten Spieler, und bei denen der legitime Anspruch vorherrscht, wieder hochzukommen. Es wird aber Überraschungen geben, die Liga ist - bis auf diese beiden Vereine - relativ ausgeglichen.»

Jeff Saibene (Trainer Arminia Bielefeld): «Meine Aufstiegsfavoriten sind Köln, Hamburg und Ingolstadt.»

Achim Beierlorzer (Trainer Jahn Regensburg): «Der 1. FC Köln und der Hamburger SV.»

Robin Dutt (Trainer VfL Bochum): «Der Hamburger SV und der 1. FC Köln kommen um die Bürde der Aufstiegsfavoriten nicht herum. Allein schon beim Blick auf den Etat. Beide Vereine haben einen mehr als doppelt so hohen Etat wie der dritthöchste in der Liga. Ansonsten ist die Liga auch in diesem Jahr wieder sehr ausgeglichen besetzt, da möchte ich mich nicht weiter festlegen.»