Darmstadt (dpa) - U21-Europameister Felix Platte wechselt vom FC Schalke 04 zum Zweitligisten SV Darmstadt 98. Wie beide Vereine am Samstag mitteilten, unterschrieb der 21 Jahre alte Stürmer einen Tag nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg der Hessen beim MSV Duisburg einen Vertrag bis 2021 am Böllenfalltor.

«Felix ist in einem Alter, in dem er unbedingt regelmäßig spielen möchte. Diese Möglichkeit können wir ihm momentan nicht bieten», sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel.

«Ich freue mich unheimlich, hier zurück in Darmstadt zu sein und wieder für die Lilien zu kicken», sagte Platte, der bereits in den letzten eineinhalb Jahren auf Leihbasis in Darmstadt spielte und in 20 Bundesligaspielen zwei Tore erzielte.

«Felix hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit seiner Robustheit und Abschlussstärke extrem wertvoll für das Team sein kann», meinte Darmstadts Coach Torsten Frings. Bei Schalke spielte Platte in den Planungen des neuen Trainers Domenico Tedesco keine Rolle mehr.

Nach vier Spieltagen der 2. Bundesliga sind die Darmstädter noch ungeschlagen und streben die direkte Rückkehr ins Fußball-Oberhaus an.