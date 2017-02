Hannover (dpa) - Hannover 96 hat den Vertrag mit Torwart Philipp Tschauner verlängert. Die neue Vereinbarung gelte für die 1. und 2. Fußball-Bundesliga, teilte der Club mit. Über die Laufzeit machte der Verein keine Angaben. Der bisherige Kontrakt des 31-Jährigen lief bis zum Saisonende.

Tschauner war im Sommer 2015 vom FC St. Pauli zu den Niedersachsen gekommen. Seit dem Weggang von Ron-Robert Zieler nach der vergangenen Spielzeit ist er die Nummer eins im 96-Tor. In den bisherigen 20 Zweitliga-Partien in dieser Saison spielte er 18 Mal. Hannover 96 ist derzeit Tabellenzweiter und strebt den sofortigen Wiederaufstieg an.