Hamburg (dpa) - Die Fußball-Profis des Hamburger SV sind am Mittwoch mächtig ins Schwitzen gekommen. Trotz der großen Hitze mit Mittagstemperaturen um die 33 Grad ließ Christian Titz seine Akteure rund 100 Minuten trainieren.

Allerdings nahm der 47 Jahre alte Coach trotz der langen Schicht auch Rücksicht auf die hohen Temperaturen, denn er verzichtete auf die eigentlich vorgesehene zweite Einheit am Nachmittag. Die Profis konnten sich pflegen lassen oder frei machen.

Beim Vormittagstraining noch nicht dabei war Filip Kostic. Der 25 Jahre alte serbische Mittelfeldakteur, der am Vortag aus seinem wegen der WM-Teilnahme in Russland verlängerten Urlaub zurückgekehrt war, absolvierte zunächst den obligatorischen Laktattest.

Kostic soll am Donnerstag wieder in den Trainingsbetrieb beim HSV einsteigen. Allerdings steht der Offensivspieler, der vor zwei Jahren für rund 14 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart verpflichtet worden war, bei den Hamburgern ebenso wie der schwedische WM-Teilnehmer Albin Ekdal (28) weiter zum Verkauf.

Beim HSV testet der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison. Die Begegnung findet am 15. August im Volksparkstadion statt, teilte der HSV mit. Während die Hamburger zu dem Zeitpunkt bereits zwei Spieltage in der 2. Liga absolviert haben, ist es für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac der letzte Härtetest vor der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei der SV Drochtersen/Assel am 18. August.