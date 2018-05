Hamburg (dpa) - Stürmer Nicolai Müller wird den Hamburger SV nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verlassen und nicht in die 2. Liga mitgehen.

«Meine Familie und ich haben uns immer sehr wohl gefühlt, trotzdem ist es nun an der Zeit was anderes zu machen!», schrieb der 30-Jährige im sozialen Netzwerk Instagram an die Fans. Wo er künftig spielt, ließ er offen. Als ein mögliches Ziel wurde Schalke 04 in den Medien genannt.

Müller war 2014 von Mainz 05 nach Hamburg gewechselt. Sein Vertrag lief am Ende der abgelaufenen Saison aus. «Es war eine wirklich emotionale Zeit mit vielen speziellen Momenten», schrieb er weiter. «Auch wenn es nicht immer so lief, wie geplant - ich habe es keinen Tag bereut für diesen Verein zu spielen.»

Müller hatte sich in der vergangenen Saison am ersten Spieltag verletzt, als er sich beim Jubel über seinen Führungstreffer gegen den FC Augsburg einen Kreuzbandriss zuzog. Erst am vorletzten Spieltag kehrte er zurück, konnte den erstmaligen Abstieg des HSV nach 55 Jahren aber nicht mehr verhindern. In insgesamt 83 Erstliga-Spielen für die Hamburger erzielte er 16 Treffer.

Am Mittwoch hatte sich in Andre Hahn bereits ein anderer Stürmer vom HSV verabschiedet. Er kehrt für geschätzte drei Millionen Euro zum FC Augsburg zurück. Hahn hatte in den Planungen von HSV-Trainer Christian Titz keine Rolle mehr gespielt und war in der Schlussphase der Saison nicht mehr berücksichtigt worden.