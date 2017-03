Heidenheim (dpa) - Der erste Neuzugang für Fußball-Zweitligist 1.

FC Heidenheim steht fest. Stürmer Robert Glatzel wechselt nach dieser Saison ablösefrei von Liga-Konkurrent 1. FC Kaiserslautern zum Tabellensiebten.

Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Es seien auch andere Zweitligisten an dem Angreifer interessiert gewesen, sagte FCH-Geschäftsführer Holger Sanwald laut Mitteilung. «Dieser Transfer unterstreicht deshalb, welch hohen Stellenwert wir uns in den letzten Jahren innerhalb der 2. Bundesliga erarbeitet haben.» Glatzel kommt bislang auf zehn Spiele und vier Tore in der 2. Liga.