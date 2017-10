Fürth (dpa) - Zweitliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth hat den früheren Fußball-Nationalspieler Roberto Hilbert verpflichtet. Wie die Franken mitteilten, erhält der Flügelspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Hilbert war bereits zwischen 2004 und 2006 in Fürth aktiv und bestritt in dieser Zeit 60 Ligapartien. Anschließend stand der heute 32-Jährige beim VfB Stuttgart, bei Besiktas Istanbul und Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag. In Leverkusen war Hilberts Kontrakt im Sommer ausgelaufen. Für die Nationalelf lief er achtmal auf.

«Ich habe zuletzt privat mit einem Fitnesstrainer gearbeitet und mich so in Form gebracht. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft schon sehr schnell helfen kann», berichtete der gebürtige Forchheimer. «Roberto hat auf hohem Niveau national und international viele Schlachten geschlagen. Mit seiner Erfahrung kann er Stabilität und Sicherheit in unsere Mannschaft einbringen», erklärte Präsident Helmut Hack.