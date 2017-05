Bochum (dpa) - Der FC St. Pauli hat seine grandiose Aufholjagd in der Rückrunde gekrönt und die Saison der 2. Fußball-Bundesliga auf Rang sieben beendet.

Die Hamburger, nach der Hinrunde noch Tabellenletzter, gewannen am letzten Spieltag mit 3:1 (1:1) beim VfL Bochum und holten damit die drittmeisten Punkte in der zweiten Halbserie nach den Aufsteigern VfB Stuttgart und Hannover 96. Die Westfalen beenden die Spielzeit als Neunter. Der VfL war vor 27 599 Zuschauern im erstmals in dieser Saison ausverkauftem Bochumer Stadion durch Selim Gündüz in Führung gegangen, St. Pauli drehte die Partie durch zwei Tore der Bremer Leihgabe Lennart Thy (23./86.) und einen Treffer von Lasse Sobiech (55.).