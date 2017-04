Karlsruhe (dpa) - Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ist der Karlsruher SC zu Hause gegen die Würzburger Kickers trotz Überzahl in der Schlussphase nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus gekommen.

Rico Benatelli sah in der 76. Minute die Gelb-Rote Karte. Zuvor hatte er für die Gäste aus Würzburg zum 1:1 getroffen (51.). Die Kickers sind nun zehn Spiele in Serie ohne Sieg. Für den KSC war das 1:0 von Jonas Meffert aus der 39. Minute vor 12 710 Zuschauern im Wildparkstadion zu wenig. Die Badener bleiben Letzter und müssen im Baden-Württemberg-Derby gegen den VfB Stuttgart am Sonntag zudem auf den gelbgesperrten Enrico Valentini verzichten.