Darmstadt (dpa) - Das Duell von Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 und Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel ist am Samstag ohne Sieger geblieben. Beide Teams trennten sich 1:1 (1:1).

Die Tore vor 15 500 Zuschauern am Böllenfalltor in Darmstadt erzielten Felix Platte (5. Minute) und Dominik Drexler (42.). Darmstadt holte nach drei Niederlagen den ersten Punkt, ist aber seit nunmehr sechs Spielen ohne Sieg. Kiel ließ nach vier Liga-Siegen in Folge erstmals zwei Punkte liegen.

In einer nicht hochklassigen, aber umkämpften Partie hatte Darmstadt Glück, dass der bereits verwarnte Hamit Altintop in der 35. Minute nach einem harten Einsteigen nicht die Gelb-Rote Karte sah. Kiel, das unter der Woche nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen den FSV Mainz 05 ausgeschieden war, wirkte über die gesamte Spielzeit frisch und spritzig und war insgesamt das stärkere Team.