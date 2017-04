Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga trotz Überzahl einen wichtigen Heimsieg in letzter Minute verpasst.

Die Ostwestfalen kamen gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und bleiben Tabellenvorletzter. Dabei mussten die Fürther von der 44. Minute an in Unterzahl spielen, weil Benedikt Kirsch nach einem Foul die Rote Karte sah. Doch die Gastgeber konnten nur vorübergehend davon profitieren: Andreas Voglsammer (50. Minute) sorgte unmittelbar nach der Pause für die Führung, aber in der Nachspielzeit (90.+2) erzielte Serdar Dursun doch noch für den Ausgleichstreffer der Gäste.