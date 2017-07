Siegtor in der Nachspielzeit

Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld ist durch einen späten Treffer von Andraz Sporar erfolgreich in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Der Slowene erzielte in der Nachspielzeit (90.+1) den Siegtreffer zum 2:1 (1:1) gegen Aufsteiger Jahn Regensburg.

Vor 17 333 Zuschauern in Bielefeld ging Regensburg durch Jann George (23. Minute) in Führung, ehe Keanu Staude (39.) der Ausgleich gelang. Arminia-Verteidiger Nils Teixeira sah die Rote Karte (84.). Die Gäste vergaben nach einem Konter eine weitere große Torchance durch Marco Grüttner (44.). Die Bielefelder hielten mit Leidenschaft dagegen und verdienten sich den Sieg.