Dresden (dpa) - Arminia Bielefeld hat den Negativtrend in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach zuvor zwei Niederlagen nacheinander und drei Spielen ohne Sieg feierte die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene am Mittwoch einen 2:0 (0:0)-Erfolg bei der SG Dynamo Dresden.

Die Treffer vor 26 864 Zuschauern erzielten Andreas Voglsammer in der 80. Minute nach einem groben Abwehrfehler von Dresdens Sören Gonther und Patrick Weihrauch in der Nachspielzeit (90.+2). Bielefeld kommt nun auf 13 Punkte nach sieben Spielen und stellte wieder den Kontakt zur Spitze her. Die Dresdner warten seit dem Auftaktspieltag auf den zweiten Heimsieg und holten bisher insgesamt nur acht Punkte.