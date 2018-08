Hamburg (dpa/lno) - Vereins-Idol Uwe Seeler warnt vor zu überzogenen Erwartungen beim Hamburger SV vor dem Start in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga.

«Sämtliche Zweitliga-Teams warten nur auf den HSV, gegen uns werden alle ihr Bestes geben. Natürlich hoffe ich auf die Rückkehr in die Erste Liga, aber der Wettbewerb ist kein Wunschkonzert», sagte der 81-Jährige dem Internetportal sportbuzzer.

Der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft und einstige HSV-Torjäger wird am Freitag (20.30 Uhr) beim Saisonauftakt im ersten Zweitliga-Spiel der HSV-Geschichte gegen Holstein Kiel im mit 57 000 Zuschauern ausverkauften Volksparkstadion dabei sein. «Der Druck ist groß, denn die enorm vielen Zuschauer will und darf man nicht enttäuschen», sagte Seeler. «Das Team muss von Beginn an Leistungen zeigen, die das erwartungsvolle Publikum zufriedenstellen.»