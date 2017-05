Dresden (dpa) - Randale schon vor dem Stadion, 2000 Fans in Kriegsmontur, Dynamo-Spieler, die sich noch mit militärischem Gruß bei ihren Anhängern bedanken.

Die Bilder von den Vorkommnissen beim Zweitliga-Spiel in Karlsruhe haben nicht nur den Deutschen Fußball-Bund (DFB) alarmiert, sondern in der ganzen Bundesliga-Szene für Kopfschütteln und die Frage gesorgt: Was läuft falsch bei Dynamo Dresden?

Vor dem Saisonfinale am Sonntag gegen Arminia Bielefeld belegen die Sachsen einen beachtlichen fünften Tabellenplatz. Doch über die positive sportliche Bilanz des Traditionsvereins spricht in Dresden derzeit niemand. Denn nach dem martialischen Auftreten der Anhängerschaft in Dresden deutet vieles darauf hin, dass der DFB-Kontrollausschuss zu einer harten Strafe greifen wird.

Nach Lage der Dinge kann das allerdings wieder nur eine Kollektivstrafe sein: ein «Geisterspiel» oder ein Punktabzug. Denn auch in Karlsruhe hat die Polizei keine einzige Personalie festgestellt. Bei Dynamo halten es manche daher auch für wohlfeile Rhetorik, wenn Politiker und Verbandsvertreter ein «hartes Durchgreifen» fordern, aber jedwede Konkretisierung vermeiden, wen man für welches Delikt «hinter Schloss und Riegel» setzen solle, wie das Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) getan hatte.

Fanvertreter aus Dresden stellen dann auch die Frage in den Raum, ob die Macht der Bilder zum Eindruck geführt habe, dass am Sonntag «eine neue Qualität» der Gewalt erreicht sei. Die Zahl von 15 verletzten Polizisten und 21 verletzten Ordnern wurde jedenfalls – so bedenklich das ist – bei einigen Spielen anderer Vereine deutlich übertroffen.



Offiziell will sich der Verein derzeit nicht äußern, für Montag ist allerdings eine Pressekonferenz mit den Geschäftsführern Ralf Minge und Michael Born angekündigt, in der man erste Maßnahmen verkünden will - aber wohl auch Politik und Verbände darum bitten möchte, konkret aufzuzeigen, was Dynamo in der Vergangenheit versäumt haben soll. Zudem bemüht sich der Zweitligist nach eigenen Angaben um ein «zeitnahes persönliches Treffen» mit Verantwortlichen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und des DFB, der sich an diesem Freitag auf seiner Präsidiumssitzung mit den Vorfällen von Karlsruhe beschäftigt.

Bei 1953 tv, einer von Radio Dresden organisierten Talkshow, äußerte sich Sportgeschäftsführer Minge allerdings bereits zu den Vorkommnissen. Es sei «wirklich schade, dass eine klasse Zweitligasaison diesen faden Beigeschmack erhält». Minge verurteilte auch das von den Fans gewählte Motto «Krieg dem DFB», als dessen optische Untermalung offenbar der Military-Look der Fans gemeint war. «Wir ringen um unseren Ruf und waren auf einem guten Weg, da ist dieser Auftritt absolut kontraproduktiv», sagte der Ex-Profi.