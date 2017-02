SpVgg Greuther Fürth

Gründungsdatum 23. September 1903 Anschrift Kronacher Straße 154 90765 Fürth Stadion Sportpark Ronhof/Thomas Sommer (18 000 Plätze) Vereinsfarben weiß-grün Präsident Helmut Hack Sportdirektor Martin Meichelbeck Interimstrainer Janos Radoki (seit 21. November 2016) Mitglieder ca. 2550 Größte Erfolge: Deutscher Meister 1914, 1926, 1929 Meister 2. Bundesliga 2012 Homepage www.greuther-fuerth.de Twitter https://twitter.com/kleeblattfuerth Facebook https://www.facebook.com/kleeblattfuerth Instagram https://www.instagram.com/kleeblatt_fuerth_official/

Der Interimstrainer: Janos Radoki

Interimscoach Janos Radoki geht seine Probezeit mit großem Tatendrang an. Der bisherige A-Jugend-Coach der Franken will die Fürther zurück in die Erfolgsspur führen. «Ich habe jetzt erstmal vier Spiele. Ich werde alles reinhauen. Wenn ich etwas mache, dann mit tausend Prozent», sagte Radoki bei seiner Präsentation. Seinen Vorgänger Stefan Ruthenbeck hatte die siebte Saisonniederlage den Trainerjob gekostet.

Der Star: Sebastian Freis

Nach schwierigen Jahren in Köln und Freiburg mit vielen Verletzungen und kaum Spielpraxis hatte Sebastian Freis zunächst auch in Fürth zu kämpfen. In der Saison 2015/16 blieb der mittlerweile 31 Jahre alte Stürmer endlich verletzungsfrei und kam auf 30 Einsätze. Mit zwölf Toren war Freis bester Fürther Torschütze. Das Selbstbewusstsein ist wieder da.

Das Ziel: Offensiv-Fußball

Nach Platz neun im vergangenen Saison sind die Fürther vorsichtig mit einer Zielvorgabe. Trainer Ruthenbeck erwartet eine «harte Saison» und will an seinem offensiven Spielstil festhalten.

Das Aufgebot:

Tor: 1* Sebastian Mielitz, 24 Balázs Megyeri, 30 Sascha Burchert, 34 Marius Funk, 0 Jonas Deumeland

Abwehr: 2 Stephen Sama, 4 Lukas Gugganig, 5 Nicolai Rapp, 7 Niko Gießelmann, 13 Marco Caliguri, 21 Khaled Narey, 22 Johannes van den Bergh, 28 Marcel Franke, 35 Dominik Schad

Mittelfeld: 6 Andreas Hofmann, 8 Jürgen Gjasula, 14 Mathis Bolly, 16 Ádám Pinter, 17 Zlatko Tripic, 18 Benedikt Kirsch, 20 Robert Zulj, 23 Sercan Sararer, 31 Daniel Steininger

Angriff: 9 Sebastian Freis, 11 Ante Vukusic, 19 Veton Berisha

* Zahl ist jeweils die Rückennummer

(Stand: Februar 2017)