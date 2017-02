FC Würzburger Kickers

Gründungsdatum 17. November 1907 Anschrift Mittlerer Dallenbergweg 49 97082 Würzburg Stadion Flyeralarm Arena (10 006 Plätze) Vereinsfarben rot-weiß Vereinspräsident Dr. Michael Schlagbauer Trainer Bernd Hollerbach (seit 1. Juli 2014) Mitglieder ca. 1050 Größte Erfolge: Aufstieg in 2. Bundesliga 1978, 2016 Homepage www.wuerzburger-kickers.de Twitter https://twitter.com/fwk_1907 Facebook https://www.facebook.com/fcwuerzburgerkickers/

Der Trainer: Bernd Hollerbach

Nach dem unerwarteten Aufstieg mussten die Würzburger Kickers ihrem Erfolgscoach Bernd Hollerbach einen neuen Vertrag anbieten. Sein bisheriger Kontrakt war für die 2. Liga gar nicht gültig. Doch kein Problem. Für den einstigen Co-Trainer von Felix Magath, mit vielen Station in der Bundesliga und im Ausland, ist das Engagement in der Heimatregion viel mehr eine Herzenssache. Hollerbach führte das Team in zwei Jahren von der Regionalliga in das Bundesliga-Unterhaus.

Das Ziel: Etablieren

Durchmarsch ins Oberhaus? Das scheint dann doch zu weit hergeholt. «Das ist die schwerste 2. Liga aller Zeiten», sagt Bernd Hollerbach. «Dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, wird schwer genug.» Der kleine Etat erschwerte zudem die Suche nach passenden Neuzugängen. «Wir können hier keine verrückten Sachen machen», sagt der Coach. Immerhin gelang es den Unterfranken, die wichtigsten Profis aus der Aufstiegssaison zu halten. Das wird auch den berühmtesten Fan des Vereins freuen: NBA-Star Dirk Nowitzki.

Das Aufgebot:

Tor: 1* Dominik Brunnhübner, 21 Jörg Siebenhandl, 28 Robert Wulnikowski

Abwehr: 3 Dominik Nothnagel, 5 Clemens Schoppenhauer, 7 Felix Müller, 12 Junior Diaz, 15 Franko Uzelac, 16 Peter Kurzweg, 25 David Pisot, 29 Sebastian Neumann

Mittelfeld: 2 Dennis Schmitt, 4 Rico Benatelli, 6 Anastasios Lagos, 8 Emanuel Taffertshofer, 10 Nejmeddin Daghfous, 13 Lukas Fröde, 14 Ioannis Karsanidis, 20 Daniel Nagy, 21 Tobias Schröck, 23 Patrick Weihrauch, 0 Sebastian Ernst

Angriff: 24 Valdet Rama, 27 Marco Königs, 33 Elia Soriano

* Zahl ist jeweils die Rückennummer

(Stand: Februar 2017)