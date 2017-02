1. FC Union Berlin

Gründungsdatum 20.Januar 1966 Anschrift An der Wuhlheide 263 12555 Berlin Stadion Stadion an der alten Försterei (22 012 Plätze) Vereinsfarben rot-weiß Präsident Dirk Zingler Cheftrainer Jens Keller (seit 1. Juli 2016) Mitglieder ca. 12 250 Größte Erfolge: Deutscher Vizemeister 1923 Meister 3. Liga 2009 Im DFB-Pokalfinale 2001 FDGB-Pokalsieger 1968

Der Trainer: Jens Keller

Mit Jens Keller haben die Köpenicker einen erfahrenen Bundesliga-Trainer verpflichtet. Da will der Vorjahres-Sechste auch hin. «In der kommenden Saison wollen wir oben mitspielen. Wir wollen uns verbessern», kündigte der 45-jährige frühere Schalke-Coach bei seiner Vorstellung in Berlin an. Bereits im April hatte Keller bei Union einen Zweijahresvertrag unterschrieben. «Ich bin begeistert, wie dieser Verein aufgestellt ist. Ich identifiziere mich völlig mit den Zielen des Clubs.» Die Eisernen streben den Aufstieg an.

Der Star: Felix Kroos

Felix Kroos will bis 2019 mit Union in die Bundesliga aufsteigen. «Das sollte das Ziel in den nächsten drei Spielzeiten sein», sagte der Bruder von Weltmeister Toni Kroos. Der Mittelfeldspieler hatte in der Sommerpause einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Zuvor war er für ein halbes Jahr vom Erstligisten Werder Bremen an den Hauptstadtverein ausgeliehen. Kroos bestritt in der Rückrunde zwölf Spiele, dabei gelangen ihm zwei Tore und fünf Vorlagen. Die Bremer hatten für den 25-Jährigen keine Verwendung mehr. Bei Union will Kroos wieder «zu den Leistungsträgern gehören.»

Das Ziel: Platz 1 bis 6

Der Club will nach oben. Langfristig will Union in die Top 20 des deutschen Fußballs vorstoßen. In den Top 25 sei das Team schon. «Jetzt noch fünf Plätze hoch zu gehen, ist machbar», gab sich Keller selbstbewusst.

Das Aufgebot:

Tor: 1* Daniel Mesenhöler, 12 Jakob Busk, 30 Michael Gspurning

Abwehr: 3 Emmanuel Pogatetz, 4 Roberto Puncec, 5 Benjamin Kessel, 6 Kristian Pedersen, 28 Christopher Trimmel, 29 Michael Parensen, 34 Fabian Schönheim, 37 Toni Leistner

Mittelfeld: 7 Benjamin Köhler, 8 Stephan Fürstner, 10 Dennis Daube, 11 Maximilian Thiel, 13 Raffael Korte, 14 Adrian Nikci, 18 Kenny Prince Redondo, 19 Damir Kreilach, 23 Felix Kroos, 27 Eroll Zejnullahu, 39 Lukas Lämmel

Angriff: 9 Sebastian Polter, 16 Philipp Hosiner, 21 Collin Quaner, 24 Steven Skrzybski

* Zahl ist jeweils die Rückennummer

(Stand: Februar 2017)