1. FC Nürnberg

Gründungsdatum 4. Mai 1900 Anschrift Valznerweiherstraße 200 90480 Nürnberg Stadion Grundig Stadion (50 000 Plätze) Vereinsfarben rot-weiß Aufsichtsratsvorsitzender Dr Thomas Grethlein Teammanager Boban Pribanovic Cheftrainer Alois Schwartz (seit 1. Juli 2016) Mitglieder ca. 15 700 Größte Erfolge: Deutscher Meister 1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936,1948, 1961, 1968 DFB-Pokal 1935, 1939, 1962, 2007 Homepage www.fcn.de Twitter https://twitter.com/1_fc_nuernberg Facebook https://www.facebook.com/1.FCNuernberg

Der Trainer: Alois Schwartz

Nach dem überraschenden Abgang von René Weiler, der zum belgischen Top-Club RSC Anderlecht wechselte, musste der «Club» schnell reagieren. Mit «Wunschkandidat» Alois Schwartz wollen die Nürnberger ihre kontinuierliche Arbeit fortsetzen. «Ich bin froh und ein Stück weit erleichtert, dass die Trainerfrage geklärt ist», erklärte Sport-Vorstand Andreas Bornemann, der die Verpflichtung des favorisierten Kandidaten als «umso schöner» bezeichnete. «Ich freue mich riesig. Es ist schön, bei so einem Traditionsverein arbeiten zu dürfen», sagte der 49-Jährige, der von Ligakonkurrent SV Sandhausen kommt.

Der Star: Raphael Schäfer

Raphael Schäfer ist mit 37 Jahren der dienstälteste Profi des Vereins und geht in seine 15. Saison im FCN-Trikot. In der abgelaufenen Saison hatte er noch sein Karriereende verkündet, die Entscheidung dann revidiert. Schäfer verlängerte um ein Jahr bis Sommer 2017. «Es ist klasse, weiter Teil dieses erfolgshungrigen Teams zu sein. Ich will an seiner Entwicklung Teil haben und werde dafür alles tun. Ich bin fit und voller Tatendrang», sagte Nürnberger Torwart nach seiner Vertragsverlängerung.

Das Ziel: Von Spiel zu Spiel schauen

Der neue Trainer wollte zunächst keine großen Ziele ausgeben. Nach dem verpassten Aufstieg stehen die ambitionierten Nürnberger vor der anspruchsvollen Aufgabe, auch in der kommenden Spielzeit wieder an der Spitze der 2. Liga mitzuspielen. Top-Torjäger Niclas Füllkrug wurde an Ligakonkurrent verkauft. Der Stürmer war der Erfolgsbringer für den 1. FC Nürnberg in der vergangenen Saison.

Das Aufgebot:

Tor: 1* Raphael Schäfer, 22 Patrick Rakovsky, 26 Thorsten Kirschbaum

Abwehr: 2 Miso Brecko, 3 Even Hovland, 4 Dave Bulthuis, 6 Laszlo Sepsi, 15 Constant Djakpa, 23 Tim Leibold, 28 Lukas Mühl, 33 Georg Margreitter, 39 Patrick Kammerbauer

Mittelfeld: 5 Philipp Förster, 8 Lucas Hufnagel, 10 Tobias Kempe, 14 Kevin Möhwald, 18 Hanno Behrens, 19 Rúrik Gíslason, 21 Willi Evseev, 29 Patrick Erras, 31 Petrak Ondrej

Angriff: 7 Edgar Salli, 9 Mikael Ishak, 20 Shawn Parker, 24 Tim Matavz, 36 Cedric Teuchert

* Zahl ist jeweils die Rückennummer

(Stand: Februar 2017)