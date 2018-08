Kiel (dpa) - Holstein Kiels Trainer Tim Walter geht ohne konkrete Vorgabe in die Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga. «Unser Ziel ist es, uns in der 2. Liga zu etablieren», sagte der Coach.

Der Fast-Aufsteiger aus Kiel eröffnet die Saison am Freitag um 20.30 Uhr mit der Partie beim Bundesliga-Absteiger und Topfavoriten Hamburger SV. Das Volksparkstadion wird mit 57.000 Zuschauern ausverkauft sein.

«Es herrscht eine riesige Vorfreude», beschrieb der 42-Jährige die Stimmung bei sich und seiner Mannschaft vor dem Auftritt beim Topfavoriten. «Wir wollen alles aufsaugen und mit der Truppe das Größtmögliche herausholen.» Zur Aufstellung wollte er sich nicht äußern. Dafür traf der ehemalige Trainer der 2. Mannschaft des FC Bayern München und Nachfolger von Markus Anfang einen Tag vor seiner Zweitliga-Premiere eine andere wichtige Personal-Entscheidung. Walter bestimmte David Kinsombi als neuen Kapitän. «Ich habe den Anspruch nicht gehabt. Ich gehe aber die Angelegenheit mit Demut an», sagte der Abwehrspieler.

Ob der Nachfolger des nach Köln gewechselten Rafael Czichos allerdings gegen den HSV spielen wird, ist noch offen. Kinsombi laboriert noch an den Folgen eines Bänderrisses. Der 22-Jährige spielt seit 2017 in Kiel. In der vergangenen Saison hatte er mit dem Team in der Relegation den Aufstieg knapp verpasst.