Regensburg (dpa) - Aufsteiger SSV Jahn Regensburg will personell noch einmal nachlegen.

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader, den wir jetzt haben, aber wir wissen auch, was Zweitligafußball bedeutet, und da müssen wir uns einfach noch breiter aufstellen», kündigte Trainer Achim Beierlorzer nach dem Fehlstart der Oberpfälzer mit zwei Niederlagen in der 2. Fußball-Bundesliga an. «Wir haben geplant, ein oder zwei Spieler dazu zu holen», sagte der der neue Coach im Anschluss an das 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg.