Düsseldorf (dpa) - Der Hamburger SV erlebte bei den ersten Schritten in einer neuen Fußball-Welt eine Bruchlandung, der 1. FC Köln fand auf dem bekannt holprigen Terrain gleich in die Spur.

Hohn und Spott ergossen sich über den HSV nach dem 0:3 gegen Holstein Kiel, dem historischen ersten Zweitliga-Spiel des Ex-Bundesliga-Dinos. «Der HSV kann nur gegen den Abstieg spielen», stellte ein User bei Twitter fest. Die Kölner gewannen dagegen 2:0 beim VfL Bochum. Die Auftritte der beiden Bundesliga-Absteiger stahlen dem Rest der 2. Liga zum Auftakt die Show.

HSV-Sportchef Ralf Becker, der in der vergangenen Saison noch knapp den Aufstieg mit Kiel verpasst hatte, bemühte sich, dem katastrophalen Start die Brisanz zu nehmen. «Wir lassen uns nach einem Spieltag nicht verrückt machen und auseinanderdividieren», sagte Becker. Und Trainer Christian Titz warnte vor Aktionismus: «Wir werden jetzt nicht alles über den Haufen werfen und alles in Zweifel ziehen.» 57.000 Zuschauer waren am Freitag nach der Ouvertüre durch die Tore der Kieler Jonas Meffert, David Kinsombi, Mathias Honsak allerdings geschockt - wie Ex-Präsident Jürgen Hunke, der «Leidenschaft und Wille» vermisste. Der HSV, der noch an Verstärkungen denkt, will nun bis zum Spiel am kommenden Sonntag beim SV Sandhausen den richtigen Weg finden.

Auf dem ist der 1. FC Köln bereits, wenngleich der Erfolg beim VfL Bochum am Ende einer wackeligen ersten Hälfte durch ein Eigentor von Maxim Leitsch (44. Minute) eingeleitet wurde. Rafael Czichos (60.) sorgte in einem besseren zweiten Durchgang der Kölner für die Entscheidung. «Ich muss meinen Jungs ein Kompliment machen. Sie haben das Thema Zweite Bundesliga angenommen», sagte der neue FC-Trainer Markus Anfang, vergangenes Jahr noch in Kiel.

Zweitliga-erfahrener Trainer - und auch Verein: Für den 1. FC Köln, den ersten Bundesliga-Meister und einstigen Schrittmacher in der Professionalisierung des deutschen Fußballs, ist die bereits neunte Saison in der Zweitklassigkeit angebrochen. Nach dem ersten Abstieg 1998 blieb der «Effzeh» zwei Jahre in der 2. Liga. In Hamburg hält man sich da wohl lieber an eine andere Statistik: Der letzte Bundesliga-Absteiger, der mit einer Niederlage startete und trotzdem die Rückkehr schaffte, war der SC Freiburg in der Saison 2015/2016.

Ein sportliches Spektakel bekamen die Zuschauer an diesem ersten Spieltag vor allem in Fürth zu sehen. Rekordzweitligist Greuther Fürth kam gegen Sandhausen nach einem 0:1-Rückstand dank dreier später Tore innerhalb von zwölf Minuten zu einem 3:1. Fürths Trainer Damir Buric sah in seinem Doppeltorschützen Daniel Keita-Ruel eine «coole Sau». Erfolgreich gestartet ist auch Jahn Regensburg dank des 2:1 gegen Ex-Bundesligist FC Ingolstadt.