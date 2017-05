Wenn Hannover 96 und der VfB Stuttgart nächsten Sonntag den direkten Wiederaufstieg perfekt machen, krönen beide Ex-Bundesligisten wichtige Erfahrungsprozesse – und kommen emotional gestärkt ins Oberhaus zurück.

Hannover. Jan Schindelmeiser hat sich nicht nur eine sportliche Figur bewahrt, sondern vor dem letzten Zweitliga-Spieltag auch einen bemerkenswerten Spagat hinbekommen. Einerseits wollte der Sportdirektor des VfB Stuttgart nicht in die voreiligen Jubelchöre zur Rückkehr in die Bundesliga einstimmen, andererseits aber auch nicht den verbitterten Bremser spielen. „Ambitioniert bleiben und bescheiden auftreten – das muss sich nicht ausschließen“, so geht die Devise eines Machertypen, der im Niedersächsischen aufwuchs (Uslar) und selbst Fußball spielte (Göttingen) und nun im Schwäbischen seit Sommer vergangenen Jahres seine Managementkarriere fortführt.

Der 53-Jährige kann es als innere Genugtuung begreifen, dass der Verein mit dem roten Brustring wieder so aufgemotzt daher kommt, dass die 0:1-Niederlage bei Hannover 96 nicht wirklich weh tat. Der Verlierer und der „verdiente Sieger“ (VfB-Trainer Hannes Wolf) des Zweitliga-Gipfels stehen mit mehr als anderthalb Beinen vor dem Wiederaufstieg. Beide nahmen bereits am Montag die „seriöse Arbeit“ (Wolf) wieder auf, um am kommenden Sonntag wohl ähnliche Jubelbilder zu präsentieren. Stuttgart empfängt die Würzburger Kickers, Hannover spielt beim SV Sandhausen – bei drei Punkten und zehn bzw. sechs Tore Vorsprung auf Verfolger Eintracht Braunschweig sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. „Den letzten Schritt werden wir gehen“, verspricht 96-Trainer André Breitenreiter.

Hannover zu 96 Prozent aufgestiegen

Diese Prognose stellten auch die Klubbosse. „Ich habe den Mut zu sagen, dass wir zu 96 Prozent aufgestiegen sind“, erläuterte 96-Boss Martin Kind sichtlich vergnügt. Und VfB-Kollege Wolfgang Dietrich erklärte, „dass wir es schaffen“. Eine geharnischte Demütigung wie sie Braunschweig beim Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld (0:6) erfuhr, übersteigt bei ihm jedwede Vorstellungskraft. „Ich gehe davon aus, dass uns so etwas nicht passiert.“ Und auch 96 scheint trotz der Sperren für die Leistungsträger Salif Sané, Martin Harnik und Egar Prib nicht anfällig: Das Zu-Null-Erlebnis ist zur Regel der Roten geworden.

Hannover, zuvor 14 Jahre in der Bundesliga beheimatet, und Stuttgart, davor sogar 39 Jahre ununterbrochen erstklassig, haben die Chance zum Neuanfang genutzt – und eine neue Identifikation mit dem Umfeld herbeigeführt. Beide geben Musterbeispiele ab, welche Selbstreinigungsprozesse allen Unkenrufen zum Trotz von einem Abstieg ausgehen können. Nie aus wirtschaftlicher Sicht, aber aus emotionaler Betrachtung steckt in der Ehrenrunde eine Ebene tiefer eine reelle Chance. Wann hat es am Maschsee eine solch fantastische Atmosphäre gegeben? Zuletzt bei den ersten Europapokalspielen unter Mirko Slomka. Sechs Jahre ist das her.