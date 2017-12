Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld muss in den beiden letzten Spielen des Fußballjahres 2017 auf seinen Verteidiger Florian Dick verzichten.

Der 33-Jährige erlitt am 5. Dezember im Training einen Muskelfaserriss in der Wade und steht dem Zweitliga-Tabellenfünften im kommenden Spiel beim SV Sandhausen und bei Aufsteiger Jahn Regensburg am 16. Dezember nicht zur Verfügung.