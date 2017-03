Fürths Trainer Radoki pausiert wegen bakteriellen Infekts

Fürth (dpa) - Janos Radoki, Trainer des Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth, muss eine Zwangspause einlegen. Der Coach der Franken wurde bei den Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag wegen eines bakteriellen Infekts von Co-Trainer Mirko Dickhaut vertreten. Auch am Freitag soll sich der 45-Jährige nach Clubangaben schonen. Ob Radoki am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen dabei sein kann, ist offen.