Fürth (dpa) - Für Kapitän Marco Caligiuri von der SpVgg Greuther Fürth ist das Trainingslager in Tirol vorzeitig beendet.

Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, zog sich der 33 Jahre alte Abwehrspieler beim 5:1 im Testspiel gegen Viktoria Pilsen tags zuvor eine Zerrung in der Wade zu. Caligiuri wird demnach in den letzten beiden Tagen in Tirol keine Einheit mehr absolvieren. Offensivmann Veton Berisha und Mittelfeldspieler Daniel Steininger legten am Mittwoch als Vorsichtsmaßnahme eine Trainingspause ein.