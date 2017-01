Fürth (dpa) - Der Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat den ungarischen Nationalspieler Ádám Pintér verpflichtet. Der 28 Jahre alte Mittelfeldmann kommt vom ungarischen Doublesieger Ferencváros Budapest und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2018 bei der Spielvereinigung.

Darüber hinaus gibt es laut Mitteilung die Option einer Vertragsverlängerung. Der 1,90 Meter große Mittelfeldakteur weist in seiner Länderspielvita 25 Einsätze für Ungarn auf und war auch bei der EM in Frankreich im Einsatz. Pintér kann auch als Innenverteidiger spielen. Er wird ab Montag am Mannschaftstraining der Franken teilnehmen.