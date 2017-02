Dresden (dpa) - Marco Hartmann bleibt bis 2020 Spieler beim Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden. Wie der Club bekannt gab, unterschrieb der Kapitän einen Kontrakt, der für die ersten drei Ligen gilt.

Der 29-Jährige ist seit 2013 an der Elbe und absolvierte in dieser Zeit 84 Pflichtspiele für Dynamo. Dabei erzielte er elf Tore. Hartmann waren vor der Vertragsverlängerung Kontakte zu mehreren Vereinen im In- und Ausland nachgesagt worden.