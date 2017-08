Darmstadt/Braunschweig (dpa) - Klarer Heimsieg für Darmstadt, Achtungserfolg für Aue: Die Freitagspiele des 3. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga im Überblick:

SV Darmstadt - FC St. Pauli 3:0 (1:0)

SV Darmstadt 98 hat den FC St. Pauli mit 3:0 (1:0) besiegt und sich damit zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga geschoben. Im mit 17 400 Zuschauern ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erzielten Kevin Großkreutz (9.), Tobias Kempe (49., Foulelfmeter) und Yannick Stark (82.) die Treffer für den Erstliga-Absteiger. Für St. Pauli vergab Sami Allagui in der 67. Minute einen Handelfmeter.

Eintracht Braunschweig - Erzgebirge Aue 1:1 (1:1)

Der FC Erzgebirge Aue hat im ersten Spiel nach der Beurlaubung von Trainer Andreas Letsch ein 1:1 (1:1) bei Eintracht Braunschweig erkämpft. Das Team von Interimscoach Robin Lenk verdiente den Punkt und besaß gute Möglichkeiten für einen Sieg. Dimitrij Nazarov brachte Aue vor 20 300 Zuschauern im Eintracht-Stadion mit einem Volleyschuss nach 24 Minuten in Führung, Salim Khelifi glich nur zwei Minuten später für die ansonsten enttäuschenden Braunschweiger aus. Aue hatte sich nach dem schlechten Saisonstart am vergangenen Montag von Trainer Letsch getrennt.