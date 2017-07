Darmstadt (dpa) - Darmstadt 98 hat Joevin Jones verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, wechselt der linke Flügelspieler im Januar 2018 ablösefrei nach Hessen.

Der 25-jährige Nationalspieler von Trinidad und Tobago, der derzeit noch für den Major-League-Soccer-Club Seattle Sounders FC spielt, unterzeichnete in Darmstadt einen Vertrag bis Juni 2020.

«Wir freuen uns sehr, dass Joevin sich für die Lilien entschieden hat. Er war ein absoluter Wunschspieler von uns, den wir eigentlich lieber schon heute als morgen in unserem Team hätten», sagte 98-Chefcoach Torsten Frings zur Neuverpflichtung. «Wir trauen ihm zu, dass er an seine überzeugenden Leistungen in der Major League Soccer anknüpfen kann und uns nach seiner Ankunft sofort weiterhelfen wird.»

In der laufenden MLS-Saison bestritt Jones für Seattle bisher 20 Ligaspiele. Insgesamt lief er für den Club, für den er seit Januar 2016 aktiv ist, in 64 Pflichtspielen auf. Für sein Heimatland bestritt er 62 Länderspiele.