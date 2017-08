Salzgitter (dpa) - Eintracht Braunschweig hat am Dienstag ein Testspiel gegen den italienischen Erstligisten AC Florenz 2:3 (1:2) verloren. Einen Tag nach dem 2:2 in Düsseldorf zum Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga traf Stürmer Onel Hernandez (26. Minute/67.) für die Eintracht.

Federico Chiesa (10./12.) und Nikola Milenkovic (78.) erzielten für den Serie-A-Club die Treffer. Trainer Torsten Lieberknecht setzte die Spieler ein, die am Tag zuvor in Düsseldorf nicht oder erst spät zum Einsatz kamen.

Auf Stürmer Domi Kumbela müssen die Norddeutschen allerdings auch in den nächsten Wochen verzichten. Der Angreifer erlitt in Düsseldorf einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel und wird nach Club-Angaben «einige Wochen» fehlen.