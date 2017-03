Bielefeld (dpa) - Nach dem erneuten Absturz ans Tabellenende hat Arminia Bielefeld zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer gewechselt und Jürgen Kramny freigestellt. Das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga gab nun die Trennung vom Chefcoach bekannt.

«Nach den Ergebnissen und Eindrücken der letzten Wochen, insbesondere nach den Auftritten im Heimspiel gegen Aue und in Nürnberg haben wir die Überzeugung verloren, in der bisherigen Konstellation unsere Ziele zu erreichen», sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.

Der Aufsichtsratsvorsitzender Hartmut Ostrowski kündigte an, mit einer «neuen Konstellation im Trainerteam neue Reize für den verbleibenden Saisonverlauf zu setzen.» Bis ein neuer Chefcoach gefunden ist, springt erneut Co-Trainer Carsten Rump als Interimslösung ein.

Dabei hatte Kramny erst am 15. November die Nachfolge des bereits nach den ersten zehn Spieltagen geschassten Rüdiger Rehm angetreten. Doch Kramny, der in der vergangenen Saison noch zeitwillig den VfB Stuttgart in der Bundesliga trainierte, durfte insgesamt auch nur zwei Spieltage länger bleiben als sein Vorgänger. «So ist es im Geschäft, vor drei Wochen waren wir noch auf einem guten Weg. Jetzt wurde das beschlossen, damit muss ich leben und das tue ich auch», sagte der 45-Jährige «bild.de».

Seine Bilanz ist ernüchternd: In zwölf Spielen gelangen nur drei Siege - dafür gab es sechs Niederlagen. Die beste Platzierung, die das Team unter Kramny erreichte, war zwischenzeitlich Platz 15. Am Wochenende fiel Bielefeld nach einem 0:1 beim 1. FC Nürnberg wieder auf Rang 18 zurück. Vier Punkte beträgt derzeit der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen.

Interimscoach Rump hatte schon nach der Rehm-Trennung drei Pflichtspiele lang die Armina betreut und dabei zwei Siege erreicht. Bielefeld trifft am Freitagabend im Heimspiel auf den 1. FC Kaiserslautern (18.30 Uhr) mit Coach Norbert Meier - der die Ostwestfalen im Sommer freiwillig verlassen hatte.