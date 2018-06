Hamburg (dpa) - Bernhard Peters bleibt Direktor Sport beim Hamburger SV. Der 58 Jahre alte Nachwuchschef einigte sich mit Sportvorstand Ralf Becker auf die Erfüllung seines Vertrages, den er beim Fußball-Zweitligisten im Dezember bis 2020 verlängert hatte.

Peters wird sich künftig jedoch ausschließlich um die Jugend kümmern und auch ein Büro im Nachwuchsleistungszentrum Campus beziehen, bestätigte ein Vereinssprecher. Bis vor kurzem hatte Peters auch Aufgaben des im März freigestellten Sportchefs Jens Todt übernommen.

Der ehemalige Hockey-Bundestrainer Peters ist hauptverantwortlich dafür, dass der HSV in den vergangenen Monaten unter dem von ihm geförderten Cheftrainer Christian Titz diverse Talente aus den eigenen Reihen in den Profi-Kader geführt hat. Mit einem Interview, in dem er sich selbst für den Sportvorstand-Posten ins Gespräch brachte, hatte Peters im Verein aber für Verärgerung gesorgt.

Auch Becker soll zunächst Bedenken über eine Kooperation mit Peters gehabt haben. Durch die klare Trennung ihrer Aufgabenbereiche und aufgrund der Tatsache, dass Peters sich Verdienste im Nachwuchsjob erworben hat, geht die Zusammenarbeit aber weiter.