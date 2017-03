Hannover (dpa) - Präsident Martin Kind hat bei Hannover 96 Klarheit in der Trainerfrage gefordert.

«Wir brauchen baldmöglichst eine klare Entscheidung. Wir sollten diese Diskussion beenden», sagte Kind der «Bild»-Zeitung. Seine «Empfehlung» sei es, sich nach dem Spiel beim FC St. Pauli am Samstag entweder gegen Coach Daniel Stendel auszusprechen oder mit ihm die Saison zu Ende zu bringen. «Sonst schaffen wir Unruhe», sagte Kind. «Das kriegt eine Dynamik und das geht nicht. Wenn Stendel bleibt, dann bis zum Ende.»

Stendel steht beim Fußball-Zweitligisten seit Wochen in der Kritik. Zwar liegt der Bundesliga-Absteiger als Tabellendritter immer noch aussichtsreich im Aufstiegsrennen. Die Leistungen der Mannschaft stimmten zuletzt aber nur selten, am vergangenen Samstag gab es nur ein glückliches 1:0 gegen 1860 München. Laut Kind liegt es nun am neuen Sportdirektor Horst Heldt, wie es in der Trainerfrage weitergeht. «Er muss dann entscheiden», sagte Kind, der als Kritiker von Stendel gilt.