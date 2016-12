2017 Jahr der Veränderungen 1860-Investor Ismaik: Zeit der «Wohlfühloase» ist vorbei

München (dpa) - 2017 wird für den TSV 1860 München aus Sicht von Investor Hasan Ismaik ein Jahr der Veränderungen.

«Und das meine ich so, wie ich es sage. Wir machen keine halben Sachen», sagte der 39-Jährige der «Abendzeitung». «Die Zeiten, in denen 1860 eine Wohlfühloase war, sind endgültig vorbei. An diesen Worten kann mich jeder messen.» Konkret wurde er nicht - nur so viel: «Wir setzen in Zukunft vor allem auf Athletik, Disziplin und Biss.»

Alle Mitarbeiter, die diesen Weg mitgehen wollten, würden seinen Respekt verdienen, sagte Ismaik. «Denjenigen, die sich anders orientieren wollen, wünsche ich alles Gute für die Zukunft.»

Rückblickend würde er zwar einiges anders machen, sagte Ismaik. «Ich konnte bei meinem Start in München nicht ahnen, was in diesem Verein seit dem Bundesligaabstieg alles kaputt gegangen ist.» Bis auf die Jugendarbeit sei fast alles vernachlässigt worden. Je länger er über die vergangenen fünfeinhalb Jahre aber bekämpft worden sei, desto mehr habe er 1860 verstanden. «Ich werde erst Ruhe geben, wenn wir wieder in der Bundesliga spielen und das Derby gegen den FC Bayern erleben dürfen. Das ist meine Challenge. Das bin ich den Fans schuldig.»