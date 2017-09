Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg muss bis auf Weiteres auf Mittelfeldspieler Patrick Kammerbauer verzichten. Dem 20-Jährigen wurde der Blinddarm entfernt. Der Eingriff verlief nach FCN-Angaben völlig problemlos.

In den vergangenen Tagen war Kammerbauer noch bei der deutschen U21-Nationalmannschaft - in Osnabrück starteten die Fußballer mit einem 1:0 gegen Kosovo in die EM-Qualifikation.