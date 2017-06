Nürnberg (dpa) - Lucas Hufnagel bleibt Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg ein weiteres Jahr erhalten. Der «Club» hat das Leihgeschäft mit dem SC Freiburg um ein Jahr verlängert und den Mittelfeldspieler damit bis zum 30. Juni 2018 an sich gebunden.

Der 23-Jährige war im Januar 2017 an den Sportpark Valznerweiher gewechselt und kam in der Rückrunde auf zehn Einsätze. In der vorangegangenen Saison absolvierte der georgische Nationalspieler 19 Zweitliga-Partien für den SC Freiburg.