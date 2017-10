München (dpa) - Investor Hasan Ismaik von 1860 München bestreitet, an einer Verpflichtung von Dieter Hoeneß als Manager gearbeitet zu haben. Der Geldgeber des Regionalligisten widersprach einer entsprechenden Behauptung von Hoeneß.

Der frühere Funktionär in Stuttgart, Wolfsburg und bei Hertha hatte in der TV-Sendung «Sportbuzzer Fantalk» bei Sport1 am Vorabend gesagt, Ismaik habe «über Mittelsmänner mal versucht, sich anzunähern».

Dazu teilte Ismaik bei Facebook mit: «Ich habe mich nie mit dem Namen Dieter Hoeneß auseinandergesetzt und auch keiner anderen Person einen Auftrag gegeben, ihn für 1860 zu begeistern.» In seinem ersten Eintrag in dem sozialen Netzwerk seit Anfang Juli wies der Unternehmer aus Abu Dhabi das Gerücht «entschieden zurück».

Nach dem Zwangsabstieg in die vierte Liga führt Trainer Daniel Bierofka das Team ohne Sportdirektor, äußerte zuletzt aber den Wunsch nach Unterstützung durch einen Manager. «Ich hoffe, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, damit er seine Arbeit weiterhin erfolgreich erledigen kann», sagte Ismaik und wünschte sich eine Vertragsverlängerung mit dem Coach des Regionalliga-Tabellenführers.