London. Zum Einsatz kam 150-Kilogramm-Torwart Wayne Shaw nicht, trotzdem war der Ersatzmann des Fünftligisten Sutton United beim FA-Cup-Spiel gegen den FC Arsenal am Montag (0:2) der Hingucker. In der 82. Minute überkam dem Kult-Keeper der Hunger, auf der Ersatzbank futterte er ein Sandwich. Sutton-Teammanager Paul Doswell war hinterher nicht sonderlich begeistert: „Ich denke nicht, dass es das beste Licht auf uns geworfen hat.“

Womöglich war es aber auch eine PR-Aktion von Shaw. Bei englischen Buchmachern konnten Wetten platziert werden, ob der Kult-Keeper während des Spiels etwas isst. Die Quoten lagen bei 8:1. Der 45-Jährige hat seinen Ruf als Publikumsliebling bei Sutton damit jedenfalls untermauert. dpa

