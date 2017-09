Union Solingen - eine Abstiegsgeschichte zum Jubiläum. Anlass zur Ekstase gibt das nicht – der einstige Zweitligist spielt heute in der Kreisliga A, achte Liga. Ein Drama in vielen Akten.

Solingen. Man hatte es in den letzten Jahrzehnten nicht immer leicht in Ohligs, dem westlichsten Stadtteil Solingens. Seit Union Solingen 1989 aus der zweiten Bundesliga abgestiegen ist, ging es mit dem Verein stetig bergab. Insolvenz folgte auf Insolvenz – sportlich gab es nur wenige Zwischenhochs. Doch selbst die größten Pessimisten – und davon gibt es in der Klingenstadt nicht wenige – hätten wohl nicht gedacht, die Union einmal in der Kreisliga A wiederzufinden. Da, wo man in der 120-jährigen Vereinsgeschichte nie war und nie hinwollte. Es ist die achte Liga.

Wenig erinnert im Stadion am Hermann-Löns-Weg an die glorreichen 14 Jahre, die der Verein von 1975 bis 1989 in der zweiten Bundesliga gespielt hat. Wo früher die Gästefans standen, wachsen heute Sträucher. Dort, wo Werner Lenz auf Torejagd gegangen ist, grasen inzwischen Schafe. Seit Jahren soll das Stadion für eine Neubausiedlung weichen. Die Stadt braucht die Einnahmen für die klammen Kassen. Bis es soweit ist, nutzt eine Schäferin die Gunst der Stunde und lässt ihre Herde über den Platz ziehen. Über ihnen wachen die 32 Meter hohen Flutlichtmasten und mahnen: Seht her, was passiert, wenn man sich nicht um den Verein kümmert.

Gegen Mönchengladbach saßen die Zuschauer in den Bäumen

Dass hier in einem Meisterschaftsspiel der Ball rollte, ist mehr als sieben Jahre her. Damals war in der fünftklassigen Niederrheinliga der KFC Uerdingen Gast. Dass ausgerechnet der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Ailton eines der letzten Tore am „HLW“ erzielte, wirkt fast ironisch – beide hatten schon bessere Tage.

Heute müsse man in Ohligs nicht mehr über Fußball reden, sagt der ehemalige Erfolgstrainer Horst Franz. Er muss es wissen: Von 1977 bis 1980 stand er als Trainer an der Seitenlinie, ehe er in die erste Liga zu Arminia Bielefeld wechselte und zum „Retter von der Alm“ avancierte. In 133 Spielen hat er in Teilen miterlebt, was später zur Vereinsidentität geworden ist und von den Fans besungen wurde: „14 Jahre zweite Liga – ein großer Erfolg. Ja wir sind aus gutem Holz.“

Für Peter Ziskoven ist Horst Franz ein Held. Seit 1964 ist Ziskoven Union-Fan. In seinem Keller lagern 1200 Ausgaben der Stadionzeitschrift „Union Echo“ und mehr als 62 000 Fotos. Seinen Union-Höhepunkt erlebte er bereits einige Jahre vor Franz’ Engagement und dem Zweitligaaufstieg. „18. Mai 1969“, erinnert er sich, „Union Ohligs besiegt die Spielvereinigung Gräfrath und steigt in die höchste Amateurklasse auf. 12 000 Zuschauer waren da – die saßen sogar in den Bäumen.“