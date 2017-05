Barcelona (dpa) - Ironman-Weltmeister Jan Frodeno hat in Barcelona seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Beim 70.3-Rennen kam er in 4:03:45 Stunden ins Ziel.

Zweiter wurde sein Trainingspartner Nick Kastelein aus Australien mit einem Rückstand von 2:18 Minuten - und das, obwohl er sich bei einem Sturz kurz vor der zweiten Wechselzone das Schlüsselbein gebrochen hatte. Auf Rang drei kam der Russe Iwan Tutukin.

«Was ein harter Tag - das war kein Leichtes heute», schrieb Frodeno auf seiner Facebook-Seite. «Bin sehr froh, dass es doch noch zum Sieg gereicht hat und dass Nick zum ersten Mal mit mir auf dem Podium steht.» Dass sein Trainingspartner trotz Verletzung das Rennen beendete, habe ihn beeindruckt: «Umso mehr Respekt für seine Leistung!!!»

Für Frodeno war es der dritte Erfolg in der laufenden Saison über die Halbdistanz. Sein einziger Start über die Volldistanz vor der Weltmeisterschaft am 14. Oktober in Hawaii ist für den 2. Juli in Klagenfurt (Österreich) geplant.

Einen deutschen Dreifach-Erfolg gab es beim 70.3-Rennen in St. Pölten (Österreich). Der gebürtige Berliner Nils Frommhold siegte in 3:56:47 Stunden vor Andi Böcherer(+2:17) und Maurice Clavel (+3:18).