Der Tabellenführer der 2. Bundesliga hat ganz neue Stärken, die ihn am Ende weit bringen können. Sogar in die erste Liga.

Düsseldorf. Das DFB-Pokalspiel am 24. Oktober zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach ist längst ausverkauft. Mit 50 000 Anhängern. Aber gehandelt werden die Tickets auf Schwarzmarkt und in Online-Foren wie heiße Dealerware. Seltene Stücke, Angebot und Nachfrage. Spätestens nach dem 3:1-Sieg und einem sagenhaften Fußball-Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den MSV Duisburg am Montagabend hat sich die Stimmung in der Stadt verändert. Fußball wird in Düsseldorf wieder fühlbar, Fortuna hat sich zurückgemeldet aus der vermeintlichen Bedeutungslosigkeit. Als habe man einen Wasserteich nach langem Weg durch die Wüste entdeckt. Plötzlich, sagen viele, scheint sogar ein Gegner wie Borussia Mönchengladbach wieder schlagbar.

Ayhan und Sobottka steigern ihren Wert kontinuierlich

Seit Montagabend wird Friedhelm Funkel (63) durch die Gazetten gejagt. Erster, fünf Punkte Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz – da braut sich was zusammen in der Landeshauptstadt. Und immer istFunkels Alter Thema. Des Krefelders Wirken mit Co-Trainer Peter Herrmann (65) und Sportvorstand Erich Rutemöller (72) wird als Rentnergang auf Rettertour beschrieben. Ein bisschen Großer Bellheim in Düsseldorf. Das ist eine wunderbare Geschichte, aber sie erzählt längst nicht alles.

Nicht mehr viel erinnert plötzlich an die Tristesse des vergangenen Jahres. Der neue Aufbau einer Mannschaft mit zehn Zugängen im Sommer folgt offensichtlich einem Plan: Die Auswahl in den weiß-roten Trikots ist jetzt ziemlich gut besetzt, auch in der Breite. Das war sie zuvor gar nicht. Nach einem Jahr des Aufbaus, in dem eine mittelmäßige Auswahl einige Säulen für die Zukunft aufgebaut hat, folgt nun der nächste Schritt: Es geht darum, (Spieler-)Werte zu schaffen und zugleich sportlich erfolgreich zu sein. „Das ist ein schmaler Grat“, sagt Fortuna-Vorstand Robert Schäfer, „und wir stehen dabei auch erst am Anfang.“

Trotzdem kann Schäfer Ergebnisse vorweisen: Etwa mit den Ex-Schalkern Kaan Ayhan (Vertrag bis 2018) und Marcel Sobottka (bis 2022), die deren Ex-Verein FC Schalke 04 ohne Rückkaufrecht hat gehen lassen, was ziemlich erstaunlich ist. Beide steigern ihren Wert dieser Tage. Im Fall Ayhan soll Fortuna sogar eine Klausel haben, den Kontrakt im Sommer verlängern zu können. Auch Stürmer Rouven Hennings ist bis 2020 gebunden und vermittelt nicht nur spielerische-, sondern auch vermehrt Führungsqualität.

Der neue Düsseldorfer Trumpf könnte überdies Benito Raman werden, ein 22 Jahre alter kleiner und nur 61 Kilo schwerer Belgier, der an den einstigen Fortunen Robbie Kruse erinnert, aber noch viel besser Fußball spielen kann. Auf die Ausleihe von Standard Lüttich haben sich die Düsseldorfer eine Kaufoption gesichert. Zur Eile drängt niemand, über die gesamte Vertragslaufzeit kann Fortuna diese Option ziehen: Raman „droht“ ein richtig gutes Geschäft zu werden. „Wir haben ihn vier Mal live vor Ort gesichtet und das wirklich gut vorbereitet“, sagt Schäfer. „Wir wussten, dass er uns mit seiner Schnelligkeit helfen kann.“