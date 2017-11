Abu Dhabi (dpa) - Sebastian Vettel sieht Ferrari für das nächste Titelrennen in der Formel 1 schon jetzt gut aufgestellt. «Wir haben unsere Lektionen gelernt. Wir haben die richtigen Leute, wir haben alles, was wir brauchen», sagte der 30-Jährige vor dem letzten Saisonlauf in Abu Dhabi.

Vettel hatte die WM bis zum Sommer angeführt, eher er wegen Pannen und Patzern Mercedes-Pilot Lewis Hamilton vorbeiziehen lassen musste. «Wenn wir den gleichen Schritt vorwärts machen wie in diesem Jahr, dann wird es ein Spaziergang», sagte der Hesse, warnte aber zugleich: «Der finale Schritt ist immer der härteste.»