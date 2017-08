Spa-Francorchamps (dpa) - Sebastian Vettel geht nicht von Neuigkeiten zu seiner Formel-1-Zukunft vor dem Heimrennen von Ferrari am übernächsten Wochenende in Monza aus.

«Ich erwarte ehrlich gesagt keine Neuigkeiten in den kommenden zwei Wochen», sagte der viermalige Weltmeister im Fahrerlager von Spa-Francorchamps. In der Vergangenheit nutzte Ferrari das Heimspiel im Königlichen Park gern für die Verkündung neuer Verträge seiner Top-Fahrer.

Vettels aktueller Vertrag bei der Scuderia endet nach der laufenden Saison. Der 30-Jährige war zur Saison 2015 zum italienischen Traditionsteam gewechselt. Der Heppenheimer führt vor dem Auftakt in den zweiten Saisonabschnitt das WM-Klassement mit 14 Punkten Vorsprung auf Mercedes-Pilot Lewis Hamilton an.

«Wir werden sehen, an einem bestimmen Punkt wird es Neuigkeiten geben», sagte Vettel in der Team-Unterkunft in Spa. Bald sei aber relativ, betonte er. Jetzt geben es keine Neuigkeiten. Eine Rolle könnte bei den Verhandlungen die Laufzeit eines neuen Vertrages spielen. Nicht selten wird auch damit spekuliert, dass Vettel irgendwann auch zum deutschen Werksteam Mercedes wechseln könnte. Der Vertrag des dortigen Star-Piloten Lewis Hamilton ist aber noch bis Ende 2018 gültig.

Der Kontrakt von Vettels finnischem Teamkollegen Kimi Räikkönen bei Ferrari war vor dem Großen Preis von Belgien an diesem Sonntag (14.00 Uhr) um ein weiteres Jahr verlängert worden.